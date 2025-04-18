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        Aydın'da babasına karaciğerini bağışladığı için futbola ara veren sporcuya belediyede iş verildi

        İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, babasına karaciğer bağışında bulunduğu için futbola ara vermek zorunda kalan İncirliova Belediyespor oyuncusu İlhan Orcan'ı belediyede zabıta olarak işe aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 21:28 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:58
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        Aydın'da babasına karaciğerini bağışladığı için futbola ara veren sporcuya belediyede iş verildi
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        İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, babasına karaciğer bağışında bulunduğu için futbola ara vermek zorunda kalan İncirliova Belediyespor oyuncusu İlhan Orcan'ı belediyede zabıta olarak işe aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Acarlar Mahallesi'nde yaşayan futbolcu İlhan Orcan, karaciğer rahatsızlığı bulunan babası Kamil Orcan'a organ bağışında bulunmak için spor kariyerine ara verdi.

        Geçirdiği ameliyattan sonra sağlığına kavuşan Orcan, Zabıta Müdürlüğü'nde işe alınarak mahallesinde görev yapmaya başladı.

        Başkan Kaya, İlhan Orcan'ın hem ailesine hem de topluma karşı gösterdiği duyarlılığı takdir ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "İncirliova Belediyespor'umuzda futbol oynarken, babası Kamil Orcan'a organ bağışında bulunarak futbola ara veren ve bu duyarlı davranışıyla hepimizin takdirini kazanan İlhan evladımızı, İncirliova Belediyesi ailemize kattık. Emeğin başkenti, çalışkan insanların diyarı Acarlar Mahallemizde doğup büyümüş olan İlhan Orcan, bundan sonraki süreçte Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde, kendi mahallesinde görev yapacak. Biz Acarlar Mahallemizin evladına sahip çıktık."

        Belediyede göreve başlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Orcan ise süreç boyunca kendisine destek veren Başkan Kaya'ya teşekkür etti.

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