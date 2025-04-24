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        Söke'de tırın otomobille çarpışması güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Söke ilçesindeki tırın otomobile çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:01
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        Söke'de tırın otomobille çarpışması güvenlik kamerasında
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        Aydın'ın Söke ilçesindeki tırın otomobile çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        B.P. yönetimindeki 09 BLR 998 plakalı tır, Söke Organize Sanayi Bölgesinde, sağından geçen M.A. idaresindeki 10 AIY 862 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen otomobil kaldırıma çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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