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        Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin son yolculuğuna uğurlandı

        Aydın'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Aydınpost Genel Yayın Yönetmeni Erman Çetin, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 19:57 Güncelleme: 29.04.2025 - 19:57
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        Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin son yolculuğuna uğurlandı
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        Aydın'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Aydınpost Genel Yayın Yönetmeni Erman Çetin, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Bu sabah spor yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Erman Çetin'in (42) cenazesi, cemiyet binası önüne getirildi.

        Erman Çetin'in babası Saadettin Çetin ve ağabeyi Erhan Çetin, burada taziyeleri kabul etti.

        Helallik alınmasının ardından Çetin'in cenazesi, ikindi vakti Bey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çine ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi'nde toprağa verildi.

        Cenaze törenine, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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