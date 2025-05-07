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        Aydın'da Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Fuarı başladı

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı işbirliğiyle organize edilen "Karar Vericiler Buluşması: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Fuarı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:41 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:51
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        Aydın'da Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Fuarı başladı
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        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı işbirliğiyle organize edilen "Karar Vericiler Buluşması: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Fuarı" başladı.

        İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl beşincisi çalıştay olarak yapılan, her geçen yıl büyüyen yapısı ile altıncısı fuar organizasyonuna dönüştürülen fuarın açılış programı, Kuşadası'ndaki bir otelde gerçekleştirildi.

        Açılış konuşmasını yapan İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, ülkesi için yerli teknolojiler üreten, ortak dijital devlet altyapılarının geliştirilmesine destek olan tüm paydaş kamu kurumlarına teşekkür etti.

        Köse, her yıl genişleyen bir network ağıyla kendilerine ait Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi'ne (ÜBYS) gösterilen teveccühün en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "ÜBYS konusunda çözümler üreten bir yazılımın ötesinde anlamlar ifade ediyor. En başta kamu kurumlarının bu alanda başarılı projeler yapabileceğinin en somut örneği bu proje. Bizler her bir paydaşımızın katkısıyla kamu kaynaklarında verimliliğin sağlanabilmesi adına önemli bir sorumluluk almış bulunuyoruz. Ben her zaman söylüyorum; bu proje bir sinerji projesidir, farklı kurumların birlikte çalışarak başarılı olabileceklerinin en güzel göstergesidir."

        Tüm yükseköğretim kurumlarında standart oluşturma potansiyeline sahip bir yazılım olan ÜBYS'nin, bilgi teknolojisi harcamaları için de önemli bir tasarruf projesi olduğunu aktaran Köse, "Cumhurbaşkanı'mızın işaret ettiği 'Dijital Seferberlik Dönemi' ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' kapsamında ÜBYS ile büyük adımları hep birlikte atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımı Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının destekleri ile 2011 yılında proje yolculuğuna başlayan İKÇÜ ÜBYS yazılımının, büyük bir başarı hikayesinin aktörü haline geldiğini söyledi.

        Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Mehmet Cem Fendoğlu da bilişim alanında kaydettiği gelişmelerle İKÇÜ'nün ihtisaslaşmayı hak eden bir yükseköğretim kurumu olduğunu kaydetti.

        Fuarla ilgili bilgi veren İKÇÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Fatih Tunçez, 18 bakanlık, 70 üniversite, 33 sektör markası yöneticileriyle birlikte 200'ü aşan katılımcıyı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Açılış konuşmalarının ardından çalıştay oturumları ile kamu-özel sektör yöneticileri, bilişim ve teknoloji firmaları ile üniversitelerden gelen temsilcilerin katıldığı workshoplara geçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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