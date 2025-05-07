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        Aydın'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

        Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:50 Güncelleme: 07.05.2025 - 20:06
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        Aydın'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

        Erdoğan Uysal (60), Hıdırbeyli Mahallesi'nde toprağı işlediği sırada devrilen 09 ADD 229 plakalı traktörün altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altından çıkarılan Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Uysal'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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