Aydın'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Erdoğan Uysal (60), Hıdırbeyli Mahallesi'nde toprağı işlediği sırada devrilen 09 ADD 229 plakalı traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altından çıkarılan Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Uysal'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.
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