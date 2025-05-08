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        Söke'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Aydın'ın Söke ilçesinde Türk Kızılay ile Aydın Çocuk Kulübü ve Çocuk Gelişim Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:44 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:44
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        Söke'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Aydın'ın Söke ilçesinde Türk Kızılay ile Aydın Çocuk Kulübü ve Çocuk Gelişim Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Kaymakam Ali Akça, Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada kan bağışının önemine değindi.

        Aydın Çocuk Kulübü ve Çocuk Gelişim Merkezi Öğretmeni Nursel Devran ise farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Etkinlikte, çocukların resimleri sergilendi, aile üyeleri kan bağışında bulundu.

        Programa Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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