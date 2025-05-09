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        Aydın'da duvardan atlayan kedinin motosikleti devirmesi güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Söke ilçesinde duvardan atlayan kedi, devirdiği motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:53
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        Aydın'da duvardan atlayan kedinin motosikleti devirmesi güvenlik kamerasında
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        Aydın'ın Söke ilçesinde duvardan atlayan kedi, devirdiği motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Özlem Kalaycı, Kemalpaşa Mahallesi Yiğit Sokak'ta motosikletini binanın duvarına yaslayarak park etti. Bir süre sonra yukarıdan aşağı atlayan kedi, motosikleti devirdi.

        Motosikletin altında kalmaktan son anda kurtulan kedi, olay yerinden uzaklaştı.

        Kedinin motosikleti devirmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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