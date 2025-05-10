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        Germencik'te "Yeşilçam Şarkıları" konseri düzenlendi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Yeşilçam Şarkıları" konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 00:54 Güncelleme: 10.05.2025 - 00:54
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        Germencik'te "Yeşilçam Şarkıları" konseri düzenlendi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu "Yeşilçam Şarkıları" konseri verdi.

        Germencik Belediyesi işbirliğiyle, belediye konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, sanat yönetmeni Şavk Eryürek yönetimindeki topluluk sahne aldı.

        Konserde, Yeşilçam'ın unutulmaz film müzikleri ses sanatçıları ve koro tarafından seslendirildi.

        Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi.

        Etkinliğe, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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