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        Nazilli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:52
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        Nazilli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen T.A'nın otomobilini durdurdu.

        Araçta yapılan aramada farklı figürdeki 4 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan T.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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