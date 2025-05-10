Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

        Aydın'ın Çine ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan kişi, şarampole devrilen otomobilinin yakınında ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 20:30 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın’ın Çine ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan kişi, şarampole devrilen otomobilinin yakınında ölü olarak bulundu.

        Yenimahalle Mahallesi'nde oturan Ahmet Çığ'dan (35) dün haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarı yaptı.

        Ekiplerin başlattığı arama çalışması devam ederken, Dutluoluk Mahallesi'nde bir otomobilin şarampole devrildiği ihbarı geldi.

        Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, 48 AHC 088 plakalı otomobilin çevresinde yaptığı araştırmada Çığ'ın cansız bedeni yaklaşık 20 metre uzakta buldu.

        Çığ'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 40 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 40 yaralı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gergin anlar
        Gergin anlar
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?

        Benzer Haberler

        Nazilli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Nazilli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Aydın'da polisler ve aileleri etkinlikte buluştu
        Aydın'da polisler ve aileleri etkinlikte buluştu
        Germencik'te "Yeşilçam Şarkıları" konseri düzenlendi
        Germencik'te "Yeşilçam Şarkıları" konseri düzenlendi
        TDK Başkanı Mert, Türk Dünyasında Ortak Alfabe Çalışmaları konferansında ko...
        TDK Başkanı Mert, Türk Dünyasında Ortak Alfabe Çalışmaları konferansında ko...
        Evin mutfağındaki patlamada yaralanan üniversiteli Yusuf, 4 gün sonra öldü
        Evin mutfağındaki patlamada yaralanan üniversiteli Yusuf, 4 gün sonra öldü
        Traktörle motosiklet çarpıştı; 3 ölü
        Traktörle motosiklet çarpıştı; 3 ölü