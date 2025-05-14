Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan baba ve 3 oğlu tutuklandı

Operasyonda baba S.B. (55) ile oğulları B.B. (26), M.B. (27) ve K.B. (17) gözaltına alındı.

Karaçay Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş 400 gram esrar, sentetik ecza, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

–Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ve 3 oğlu tutuklandı.

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