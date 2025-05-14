Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan baba ve 3 oğlu tutuklandı
–Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ve 3 oğlu tutuklandı.
–Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ve 3 oğlu tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Karaçay Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş 400 gram esrar, sentetik ecza, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda baba S.B. (55) ile oğulları B.B. (26), M.B. (27) ve K.B. (17) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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