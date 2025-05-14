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        Aydın'da ciple otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 20:34 Güncelleme: 14.05.2025 - 20:34
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        Aydın'da ciple otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        A.Y. idaresindeki 09 AAY 758 plakalı cip, Yenikent Mahallesi Güven Algaz Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada N.K'nin kullandığı 34 NU 0797 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile otomobildeki Ş.T, M.T. ve B.S. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, otomobilin kavşakta dönüş yapan ciple çarpışması, ardından savrularak refüje çarpıp takla atması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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