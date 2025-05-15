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        Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 21:19 Güncelleme: 15.05.2025 - 21:19
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        Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Aydın’ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        E.K. (35) idaresindeki 35 HBD 56 plakalı otomobil, Kozdere Mahallesi'nde Kemal İ'nin (18) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Kemal İ, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kemal İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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