Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
E.K. (35) idaresindeki 35 HBD 56 plakalı otomobil, Kozdere Mahallesi'nde Kemal İ'nin (18) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Kemal İ, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kemal İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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