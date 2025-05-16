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        CHP Genel Başkanı Özel, Aydın'da Ayşenur Ezgi Eygi Parkı'nın açılışında konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin adını taşıyan Aydın'ın Didim ilçesindeki parkın açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:10 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:10
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        CHP Genel Başkanı Özel, Aydın'da Ayşenur Ezgi Eygi Parkı'nın açılışında konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin adını taşıyan Aydın'ın Didim ilçesindeki parkın açılışını gerçekleştirdi.

        Özel, Didim Belediyesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ayşenur Ezgi Eygi Parkı ve Toplu Açılışı Töreni'nde yaptığı konuşmada, Ezgi'nin İsrail askerlerince Filistin'de katledildiğini hatırlattı.

        O dönem Ayşenur'u unutturulmaması ve isminin yaşatılması adına talimat verdiğini ifade eden Özel, şunları kaydetti:

        "Ayşenur, ABD ve Türkiye'nin vatandaşıydı. Washington Üniversitesinde psikoloji okumuş ama dünyadaki eşitsiz düzene, emperyalist düzene Amerika'dan itiraz ve isyan ediyordu. Ayşenur, İsrail'in Filistin'deki zulmüne hepimiz gibi karşı çıkıyordu ama hepimizden farklı olarak kalktı, Filistin'e gitti. Orada yapılan zulmü protesto etti ve bir alçak kurşunla hayatını kaybetti. 19 Eylül günü burada gözyaşları içinde Ayşenur'u hep birlikte on binlerle yolcu ettik. Burada bu parkta Filistin bayrağının renklerini taşıyan çiçeklerle barış sembolü ile onun adına bir park açılışı yapacağız."

        Konuşmaların ardından Özel ve protokol üyeleri, kurdeleyi keserek parkın açılışını gerçekleştirdi.

        Filistinli Yusuf Barakat'ın, ülkesinden getirdiği toprağı protokol üyelerine verdiği törene Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi de katıldı.

        Özel, Aydın programı kapsamında ayrıca Kuşadası Belediyesi Toplu Açılış Töreni, CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı binası ile Nazik Bezmeci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi'nin açılışına da katıldı.

        - İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

        İsrail askerleri, 6 Eylül 2024'te işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

        Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

        Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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