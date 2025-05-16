CHP Genel Başkanı Özel, Aydın'da Ayşenur Ezgi Eygi Parkı'nın açılışında konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin adını taşıyan Aydın'ın Didim ilçesindeki parkın açılışını gerçekleştirdi.

Özel, Didim Belediyesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ayşenur Ezgi Eygi Parkı ve Toplu Açılışı Töreni'nde yaptığı konuşmada, Ezgi'nin İsrail askerlerince Filistin'de katledildiğini hatırlattı.

O dönem Ayşenur'u unutturulmaması ve isminin yaşatılması adına talimat verdiğini ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Ayşenur, ABD ve Türkiye'nin vatandaşıydı. Washington Üniversitesinde psikoloji okumuş ama dünyadaki eşitsiz düzene, emperyalist düzene Amerika'dan itiraz ve isyan ediyordu. Ayşenur, İsrail'in Filistin'deki zulmüne hepimiz gibi karşı çıkıyordu ama hepimizden farklı olarak kalktı, Filistin'e gitti. Orada yapılan zulmü protesto etti ve bir alçak kurşunla hayatını kaybetti. 19 Eylül günü burada gözyaşları içinde Ayşenur'u hep birlikte on binlerle yolcu ettik. Burada bu parkta Filistin bayrağının renklerini taşıyan çiçeklerle barış sembolü ile onun adına bir park açılışı yapacağız."