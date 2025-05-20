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        Aydın'da "En Büyük Aile Etkinliği" düzenlendi

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "En Büyük Aile Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 09:22 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:22
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        Aydın'da "En Büyük Aile Etkinliği" düzenlendi
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        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "En Büyük Aile Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Kurumdan emekli olan personeller, gazi ve şehit yakınları için Kuşadası’ndaki bir otelde etkinlik gerçekleştirildi.

        Aile kavramının önemine dikkati çekilen programda, toplumun temel yapı taşı olan aile bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar aktarıldı.

        Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu aile içi iletişimi arttırmayı kuşaklar arasındaki bağı yeniden canlandırmak istediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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