Aydın'da "En Büyük Aile Etkinliği" düzenlendi

Kurumdan emekli olan personeller, gazi ve şehit yakınları için Kuşadası’ndaki bir otelde etkinlik gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "En Büyük Aile Buluşması" etkinliği düzenlendi.

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