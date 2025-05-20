Aydın'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi
Aydın'ın Efeler ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında fener alayı etkinliği gerçekleştirildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında fener alayı etkinliği gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde Malazgirt Meydanı'na kadar yürüdü.
Bazı vatandaşlar evlerinden alkışlarla etkinliğe destek verdi.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, katılımcılara teşekkür ederek, bu tür organizasyonların gençlerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmasında önemli rol oynadığını ifade etti.
Program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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