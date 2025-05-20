Aydın'da sulama kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Serdaroğlu Mahallesi Pınarbaşı mevkisinde tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu Ali Rehhal, 10 yaşındaki çocuğu Eymen Rehhal'ı göremeyince aramaya başladı.

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