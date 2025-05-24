Aydın'da toprak altında kalan kepçe operatörü öldü

Yaralı olarak çıkarılan Koyuncu, ambulansla götürüldüğü Aydın Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yığdığı toprağı incelemek için iş makinesinden inen Koyuncu, bu sırada kayan toprağın altında kaldı.

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