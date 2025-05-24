Aydın'da hava destekli trafik denetimi yapıldı
Aydın-İzmir Otoyolunda cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Aydın-İzmir Otoyolunda cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın-İzmir Otoyolu'nun Germencik gişelerinde denetimlerde 260 araç kontrol edildi, 450 kişi sorgulandı.
Kurallara uymayan sürücülere idari para cezası kesildi. Ayrıca bayramda trafikte oluşacak yoğunlukta dikkatli olmalarına ilişkin sürücüler bilgilendirildi.
Denetimlerin bayram sonuna kadar devam edileceği belirtildi.
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