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        Kuşadası ve Didim'de denizdeki atıklar toplandı

        Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde hayalet ağ ve kıyı temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:28
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        Kuşadası ve Didim'de denizdeki atıklar toplandı
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        Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde hayalet ağ ve kıyı temizliği yapıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde, çevre bilincini artırmak, toplumu çevresel sorumluluk almaya teşvik etmek ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Deniz yaşamının korunması, temiz ve üretken denizlerin sürdürülebilirliği için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dalış yaptı.

        Ekipler su altından araç lastiği, hayalet ağ ve şişe gibi atıkları çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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