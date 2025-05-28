Kuşadası ve Didim'de denizdeki atıklar toplandı

Ekipler su altından araç lastiği, hayalet ağ ve şişe gibi atıkları çıkarıldı.

Deniz yaşamının korunması, temiz ve üretken denizlerin sürdürülebilirliği için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dalış yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde, çevre bilincini artırmak, toplumu çevresel sorumluluk almaya teşvik etmek ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde hayalet ağ ve kıyı temizliği yapıldı.

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