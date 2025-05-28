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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fatma Şekerci'yle sözleşme yeniledi

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fatma Şekerci'yle yeniden anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:54
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fatma Şekerci'yle sözleşme yeniledi
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fatma Şekerci'yle yeniden anlaştı.

        Mavi-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üç sezondur sahada duruşuyla, oyunuyla ve liderliğiyle örnek olan kaptanımız Fatma Şekerci ile yeniden anlaştık. Kaptanımıza başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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