Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fatma Şekerci'yle sözleşme yeniledi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fatma Şekerci'yle yeniden anlaştı.

Mavi-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üç sezondur sahada duruşuyla, oyunuyla ve liderliğiyle örnek olan kaptanımız Fatma Şekerci ile yeniden anlaştık. Kaptanımıza başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.