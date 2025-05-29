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        Germencik'te minibüste çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Germencik ilçesinde seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:25 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:25
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        Germencik'te minibüste çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.

        Çamköy mevkisinde N.Y'nin (42) kullandığı 09 ARA 908 plakalı işçi minibüsü, seyir halindeyken alev aldı.

        Aracı durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi.

        Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

        Araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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