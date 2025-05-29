Germencik'te minibüste çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Germencik ilçesinde seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.
Aydın'ın Germencik ilçesinde seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.
Çamköy mevkisinde N.Y'nin (42) kullandığı 09 ARA 908 plakalı işçi minibüsü, seyir halindeyken alev aldı.
Aracı durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.
Araçta hasar oluştu.
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