Aydın Büyükşehir Belediyespor, Martyna Grajber-Nowakowska'yı transfer etti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Polonyalı smaçör Martyna Grajber-Nowakowska'yı kadrosu kattı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Polonyalı smaçör Martyna Grajber-Nowakowska'yı kadrosu kattı.
Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Martyna Grajber-Nowakowska ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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