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        Yeşilay Aydın'da bisiklet turu düzenledi

        Aydın'da Yeşilay tarafından, "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 14:03 Güncelleme: 01.06.2025 - 14:05
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        Yeşilay Aydın'da bisiklet turu düzenledi
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        Aydın'da Yeşilay tarafından, "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

        Bisiklet turuna katılmak isteyenler Mimar Sinan Salonu önünde toplandı. Kemer Bulvarı, Malazgirt Meydanı ve Batı Gazi Bulvarı'ndan devam eden tur Atatürk Kent Meydanı'nda tamamlandı.

        Yeşilay Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz katılımcılara teşekkür ederek, sağlıklı yaşam için sporun önemli olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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