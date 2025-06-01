Yeşilay Aydın'da bisiklet turu düzenledi

Yeşilay Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz katılımcılara teşekkür ederek, sağlıklı yaşam için sporun önemli olduğunu söyledi.

Bisiklet turuna katılmak isteyenler Mimar Sinan Salonu önünde toplandı. Kemer Bulvarı, Malazgirt Meydanı ve Batı Gazi Bulvarı'ndan devam eden tur Atatürk Kent Meydanı'nda tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.