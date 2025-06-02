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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selen Köse'yi transfer etti

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selen Köse'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 16:29 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:29
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selen Köse'yi transfer etti
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selen Köse'yi kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Aras Kargo forması giyen 20 yaşındaki pasör çaprazı Selen Köse kadroya dahil edildi.

        Açıklamada, "Hoş geldin Selen Köse! Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör çaprazı Selen Köse ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç ve yetenekli sporcumuza yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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