Aydın Büyükşehir Belediyespor, Viktoriia Kobzar'ı transfer etti

Açıklamada, "Aydın'a hoş geldin, Viktoriia Kobzar. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör Viktoriia Kobzar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hücumu yönlendiren zekası ve pas dağılımındaki yeteneğiyle takımımıza ritim katacağına inandığımız Viktoriia Kobzar'a, yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya ekibi Megabox Volley Vallefoglia forması giyen 21 yaşındaki Rus pasör Viktoriia Kobzar kadroya dahil edildi.

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