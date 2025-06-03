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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Viktoriia Kobzar'ı transfer etti

        Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Viktoriia Kobzar'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 21:40 Güncelleme: 03.06.2025 - 21:40
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Viktoriia Kobzar'ı transfer etti
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        Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Viktoriia Kobzar'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya ekibi Megabox Volley Vallefoglia forması giyen 21 yaşındaki Rus pasör Viktoriia Kobzar kadroya dahil edildi.

        Açıklamada, "Aydın'a hoş geldin, Viktoriia Kobzar. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör Viktoriia Kobzar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hücumu yönlendiren zekası ve pas dağılımındaki yeteneğiyle takımımıza ritim katacağına inandığımız Viktoriia Kobzar'a, yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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