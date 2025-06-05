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        Aydın'da turizm merkezleri güzergahında trafik yoğunluğu yaşandı

        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Aydın ve Muğla'daki turizm merkezlerine gidecek sürücüler, Aydın'ın Söke ilçesinde yoğunluğa neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:52 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:57
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        Aydın'da turizm merkezleri güzergahında trafik yoğunluğu yaşandı
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        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Aydın ve Muğla'daki turizm merkezlerine gidecek sürücüler, Aydın'ın Söke ilçesinde yoğunluğa neden oldu.

        Aydın'ın Kuşadası ve Didim, Muğla'nın Marmaris ve Bodrum gibi tatil beldeleri için geçiş noktası konumundaki Aydın-Söke kara yolunda araç kuyruğu oluştu.

        Argavlı mevkisinden başlayan araç kuyruğu kilometrelerce uzaktaki Novada Kavşağı'na kadar uzandı.

        Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği noktalarda jandarma ve polis ekipleri de trafik akışı ve güvenliği için çalışma yaptı.

        Denetimlerini de sürdüren ekipler, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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