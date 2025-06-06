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        Efeler'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 10:11 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:11
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        Efeler'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Orta Mahalle 203. Sokak'taki bir apartmanın 2. katında yangın çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Banyodaki şofbenden çıktığı değerlendirilen ve hasara neden olan yangın sırasında evde kimse olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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