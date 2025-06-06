Efeler'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Orta Mahalle 203. Sokak'taki bir apartmanın 2. katında yangın çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Banyodaki şofbenden çıktığı değerlendirilen ve hasara neden olan yangın sırasında evde kimse olmadığı öğrenildi.
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