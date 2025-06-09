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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bilge Paşa'yı transfer etti

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bilge Paşa'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:48 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:48
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bilge Paşa'yı transfer etti
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bilge Paşa'yı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Nilüfer Belediyespor'da forma giyen orta oyuncu Bilge Paşa kadroya dahil edildi.

        Açıklamada, "Hoş geldin Bilge Paşa. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Bilge Paşa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda bloklarınla rakiplere duvar olacağın anları dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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