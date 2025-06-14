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        Kuşadası'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 21:52 Güncelleme: 14.06.2025 - 22:01
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        Kuşadası'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kuşadası Filistin Platformu öncülüğünde kent merkezinde bir araya gelenler, "Gazze’ye değil siyonizme abluka", "Küresel yürüyüş engellenemez" ve "Kudüs’ten Gazze’ye, özgürlük her yere" sloganları attı.

        Topluluk adına konuşan Burak Kaplan, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, abluka nedeniyle temel insani ihtiyaçlara erişimin engellendiğini kaydetti.

        Kaplan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğünü ve sivil halkın ağır koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, Gazze halkının açlığa, susuzluğa ve ölüme mahkum edildiği bir süreçte, dünyanın sessizliğine razı olmadıklarını ifade etti.

        Açıklama, yapılan duanın ardından sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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