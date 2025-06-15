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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde sünnet konvoyu tekneyle yapıldı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde, süslenen tekne ile konvoy yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 22:29 Güncelleme: 15.06.2025 - 22:29
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde sünnet konvoyu tekneyle yapıldı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde, süslenen tekne ile konvoy yapıldı.

        Özgür ve Mediha Birbil çifti, oğulları Ayhan Aras için Turan Mahallesi'ndeki pazar yerinde düzenlenen törende "Aykızım" adlı tekneyi Türk bayrakları ve balonlarla süsledi.

        Römorkun üzerinde yer alan tekne, ardından hafif ticari araca bağlandı.

        Sünnet kıyafeti giyen Ayhan Aras, anne ve babasıyla tekneye binerek ilçede tur attı.

        Renkli görüntülere sahne olan konvoy, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

        Baba Özgür Birbil, gazetecilere yaptığı açıklamada, unutulmaz bir gün olması için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

        Birbil, "Farklı bir şey yapmak istedik. Oğlumuz için unutulmaz, ilçemiz için de eğlenceli bir gün olmasını hedefledik." dedi.

        Tören, duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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