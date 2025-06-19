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        Söke'de Yeşilay ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü

        Aydın'ın Söke ilçesinde Yeşilay ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce bağımlılıkla mücadele kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:04 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:07
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        Söke'de Yeşilay ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde Yeşilay ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce bağımlılıkla mücadele kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

        Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Aydın Şubesi arasında, bağımlılıkla mücadelede toplumsal etkiyi artırmayı hedefleyen işbirliği toplantısı Söke Adliyesinde gerçekleştirildi.

        Protokol kapsamında yükümlüler ve cezaevinden tahliye sürecinde olan hükümlülere yönelik bağımlılık farkındalığı eğitimleri, Yeşilay Danışmalık Merkezi (YEDAM) uzmanları eşliğinde seminerler, bireysel destek görüşmeleri ve aile danışmanlığı hizmetleri sunulması kararlaştırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, kurumsal sorumluluğun sadece denetimle sınırlı kalmadığını belirterek, "Bağımlılık, yalnızca bireyin değil toplumun da sorunudur. Bu iş birliği, cezai yaptırımların ötesinde, yeniden kazanım ve rehabilitasyon odaklı bir adalet anlayışını güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda iş birliğinin koordineli yürütülmesi amacıyla İlçe Koordinasyon Birimi'nin de kurulması kararı alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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