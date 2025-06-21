Aydın'da fuhuş operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Fuhşa aracılık, teşvik ve yer temini ile insan ticareti iddiasıyla M.S.Y., S.Ç., B.E., R.A., C.A., İ.T., C.A., S.H., D.Y., A.A., E.K. ve S.C. gözaltına alındı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 2 bar, 1 pansiyon ve 1 otele eş zamanlı operasyon yapıldı.

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