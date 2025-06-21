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        Aydın'da fuhuş operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:16 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:16
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        Aydın'da fuhuş operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 2 bar, 1 pansiyon ve 1 otele eş zamanlı operasyon yapıldı.

        Fuhşa aracılık, teşvik ve yer temini ile insan ticareti iddiasıyla M.S.Y., S.Ç., B.E., R.A., C.A., İ.T., C.A., S.H., D.Y., A.A., E.K. ve S.C. gözaltına alındı.

        Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 53 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.Y., S.Ç., R.A., C.A., İ.T., C.A., D.Y., A.A. ve S.C. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fuhuş yaptırılan 19 yabancı kadın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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