GÜNCELLEME - Aydın'da ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Söke ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bağarası Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına havadan 9 helikopter ve 5 uçak da destek verdi.
Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü 1 helikopter bölgeye yönlendirildi.
Kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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