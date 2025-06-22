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        GÜNCELLEME - Aydın'da ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Söke ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 17:59 Güncelleme: 22.06.2025 - 17:59
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        GÜNCELLEME - Aydın'da ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Bağarası Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına havadan 9 helikopter ve 5 uçak da destek verdi.

        Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü 1 helikopter bölgeye yönlendirildi.

        Kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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