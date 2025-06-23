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        Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı, 26-29 Haziran'da yapılacak

        Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye serisinin Aydın etabı, 26 Haziran'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:11 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:11
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        Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı, 26-29 Haziran'da yapılacak
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        Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye serisinin Aydın etabı, 26 Haziran'da başlayacak.

        Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, serinin Aydın etabı, Tekstil Park'ta düzenlenecek. Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyon 26-29 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimizde uluslararası düzeyde bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sporu ve sporcuları her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecanı paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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