Aydın'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akbük Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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