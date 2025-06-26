Söke'de motosikletin yayaya çaptığı kazada 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
H.M.G'nin kullandığı 09 AOT 369 plakalı motosiklet, İstasyon Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan G.G'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile yaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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