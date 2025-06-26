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        Söke'de motosikletin yayaya çaptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:58 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:58
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        Söke'de motosikletin yayaya çaptığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        H.M.G'nin kullandığı 09 AOT 369 plakalı motosiklet, İstasyon Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan G.G'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile yaya yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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