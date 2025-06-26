Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi'nin Aydın etabı başladı

Turnuvanın ilk gününde 12 takım 48 sporcu mücadele ediyor. Havanın sıcak olmasından dolayı karşılaşmaya seyircilerin ilgisi az oldu.

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