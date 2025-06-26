Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi'nin Aydın etabı başladı
Aydın'ın Efeler ilçesinde Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı başladı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin iş birliğindeki organizasyon, Tekstil Park'ta gerçekleştiriliyor.
Turnuvanın ilk gününde 12 takım 48 sporcu mücadele ediyor. Havanın sıcak olmasından dolayı karşılaşmaya seyircilerin ilgisi az oldu.
Organizasyon, 29 Haziran Pazar günü final müsabakalarının ardından ödül töreniyle sona erecek.
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