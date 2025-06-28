Aydın'da polisten kaçmak için balkondan atlamaya çalışan firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme ve silahla nitelikli yağma suçundan hükümlü M.D'nin adresini tespit etti.
Hükümlü, eve gelen polisleri fark edince apartmanın çatı katındaki havalandırma boşluğundan diğer binanın balkonuna geçti.
M.D, 3. kattan atlamaya çalışırken yakalandı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.D, cezaevine gönderildi.
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