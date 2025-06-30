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        GÜNCELLEME - Aydın'da ziraat alanında çıkan yangın ormana sıçradı

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, ormana sıçradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 01:47 Güncelleme: 30.06.2025 - 01:47
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        GÜNCELLEME - Aydın'da ziraat alanında çıkan yangın ormana sıçradı
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        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, ormana sıçradı.

        Alınan bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'nin üst kısmındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarın etkisiyle Kabaca Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, ulaşımın zor olduğu bölgede yangına güçlükle müdahale ediyor.

        Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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