Aydın'da bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı

Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi'nde 5 Temmuz'da, eğlence işletmesinde bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Y. "kasten öldürmek", E.K. ve A.D. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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