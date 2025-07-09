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        Aydın'da 12 yıl önce metan gazından zehirlenen 3 işçinin öldüğü davanın ilk duruşması yapıldı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2013 yılında kanalizasyon terfi hattında ilaçlama yaparken metan gazından etkilenerek hayatını kaybeden 3 işçinin ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 20:58 Güncelleme: 09.07.2025 - 20:58
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        Aydın'da 12 yıl önce metan gazından zehirlenen 3 işçinin öldüğü davanın ilk duruşması yapıldı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2013 yılında kanalizasyon terfi hattında ilaçlama yaparken metan gazından etkilenerek hayatını kaybeden 3 işçinin ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı.

        Kuşadası ilçesinde, kanalizasyon terfi hattında ilaçlama yaparken açığa çıkan metan gazından zehirlenen işçilerden Veysel Turgut, Osman Sarı ve Uğur Apaydın'ın ölümüne ilişkin, aralarında dönemin Kuşadası Belediye Başkanı Mehmet Esat Altıngün'ün de bulunduğu 11 şüphelinin "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

        Altıngün'ün katılmadığı duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, mağdurlar, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatlarını istedi.

        Mahkeme, dosyadaki eksik evrak, sanıkların savunması ve tanık ifadelerinin tamamlanması gerekçesiyle duruşmayı ekime erteledi.

        Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan mağdur avukatlarından Ali Cenk Çapak, 2013 yılında meydana gelen bir olayın takipçisi olmak için burada olduklarını söyledi.

        Çapak, "Ne yazık ki aradan geçen 12 yıllık süre zarfında hiçbir sorumlu hakkında bir tane dahi kamu davası açılmış değildir. Arda kalan 3 işçinin vefatından geriye gözü yaşlı ailesi olmuştur. Gerçekten de içeride gözü yaşlı aile adalet arayışı içerisindedir." ifadelerini kullandı.

        - Olay

        Kuşadası'nda 6 Temmuz 2013'de işçiler Veysel Turgut, Osman Sarı ve Adnan Özkaya, ilaçlama yapmak amacıyla Yavansu Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait kanalizasyon terfi istasyonuna girmişti.

        Burada açığa çıkan metan gazı nedeniyle fenalaşan Sarı'yı kurtarmaya çalışan ekip amiri Turgut, çukurdaki suya düşmüştü.

        Müdahale için gelen itfaiye erleri Hasan Harmankaya ve Uğur Apaydın'ın da gazdan etkilenmesi üzerine olay yerine çağrılan arama kurtarma ekibi, yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu Sarı ve Turgut'u çukurdan çıkarmıştı.

        Veysel Turgut, Osman Sarı ve Uğur Apaydın'ın ölümünün yanı sıra 6 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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