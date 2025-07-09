Aydın'da 12 yıl önce metan gazından zehirlenen 3 işçinin öldüğü davanın ilk duruşması yapıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2013 yılında kanalizasyon terfi hattında ilaçlama yaparken metan gazından etkilenerek hayatını kaybeden 3 işçinin ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı.

Kuşadası ilçesinde, kanalizasyon terfi hattında ilaçlama yaparken açığa çıkan metan gazından zehirlenen işçilerden Veysel Turgut, Osman Sarı ve Uğur Apaydın'ın ölümüne ilişkin, aralarında dönemin Kuşadası Belediye Başkanı Mehmet Esat Altıngün'ün de bulunduğu 11 şüphelinin "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Altıngün'ün katılmadığı duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, mağdurlar, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatlarını istedi.

Mahkeme, dosyadaki eksik evrak, sanıkların savunması ve tanık ifadelerinin tamamlanması gerekçesiyle duruşmayı ekime erteledi.

Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan mağdur avukatlarından Ali Cenk Çapak, 2013 yılında meydana gelen bir olayın takipçisi olmak için burada olduklarını söyledi.