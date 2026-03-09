Canlı
        Nükhet Duru'dan, Aydın'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 00:35
        Nükhet Duru'dan, Aydın'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri

        Aydın’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Nükhet Duru sahne aldı.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Didim Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde Nükhet Duru sevilen parçalarını seslendirdi.

        Konseri izleyenler Duru'nun söylediği şarkılara eşlik etti.

        Duru, konseri düzenlediği için Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

