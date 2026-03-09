Nükhet Duru'dan, Aydın'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri

Aydın’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Nükhet Duru sahne aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Didim Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde Nükhet Duru sevilen parçalarını seslendirdi. Konseri izleyenler Duru'nun söylediği şarkılara eşlik etti. Duru, konseri düzenlediği için Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

