Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'daki trafik kazasında karı koca öldü, 1 kişi de yaralandı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak ağaçlara çarpması sonucu karı ve koca öldü, otomobilde bulunan bir kişi de ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 19:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'daki trafik kazasında karı koca öldü, 1 kişi de yaralandı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak ağaçlara çarpması sonucu karı ve koca öldü, otomobilde bulunan bir kişi de ağır yaralandı.

        Haydere Mahallesi yolu üzerindeki mezarlık mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 AGJ 669 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

        Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Ahmet Demir ve eşi Fikriye Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Araçta sıkışan yabancı uyruklu Gambat Tumennasan ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tumennasan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Demir çiftinin Sırma Mahallesi'nde bir fabrikada çalışan oğullarını ziyarette gittiklerini, kazanın dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Katar'da mahsur kalan sporcular Türkiye'ye dönüş yoluna geçti
        Katar'da mahsur kalan sporcular Türkiye'ye dönüş yoluna geçti
        Aydın'da otomobil ağaçlara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Aydın'da otomobil ağaçlara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Afetler tarımı vurdu, çiftçi destek bekliyor...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Afetler tarımı vurdu, çiftçi destek bekliyor...
        Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara ok gibi saplandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara ok gibi saplandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Nazillispor – Balıkesirspor: 0-7
        Nazillispor – Balıkesirspor: 0-7
        Başkan Zencirci 8 Mart mesajını eşiyle birlikte verdi "Özgür, eşit ve güven...
        Başkan Zencirci 8 Mart mesajını eşiyle birlikte verdi "Özgür, eşit ve güven...