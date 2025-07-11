Kuşadası'nda yunusların gösterisi görüntülendi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunusların gösterisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunusların gösterisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Güzelçamlı açıklarında tekneyle tura çıkan Ramazan Kavsal, yunus sürüsüyle karşılaştı.
Kavsal, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Sürü halinde gezen yunusların eş zamanlı denize dalıp çıkması güzel görüntü oluşturdu.
Yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.
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