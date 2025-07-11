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        Kuşadası'nda yunusların gösterisi görüntülendi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunusların gösterisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:06 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:06
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        Kuşadası'nda yunusların gösterisi görüntülendi
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunusların gösterisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Güzelçamlı açıklarında tekneyle tura çıkan Ramazan Kavsal, yunus sürüsüyle karşılaştı.

        Kavsal, o anları cep telefonuyla kaydetti.

        Sürü halinde gezen yunusların eş zamanlı denize dalıp çıkması güzel görüntü oluşturdu.

        Yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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