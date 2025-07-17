Yeşilay Aydın Şube Başkanı Gündüz'den Kuşadası Belediyesine ziyaret
Yeşilay Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti.
Yeşilay Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti.
Görüşmede Gündüz, Yeşilay gönüllülüğünün yaygınlaştırılması, bilgilendirme stantları kurulması ve bilboard desteği gibi konularda iş birliği talep etti.
Başkan Günel de Yeşila'ın yürüttüğü çalışmalara her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.
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