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        Aydın Büyükşehir Belediyespor'un pasörü Viktoriia Kobza Rusya Milli Takımı'nda

        SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da yeni transferlerden genç pasör Viktoriia Kobzar, Rusya Milli Takımı'na davet edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 12:24 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:24
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor'un pasörü Viktoriia Kobza Rusya Milli Takımı'nda
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        SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da yeni transferlerden genç pasör Viktoriia Kobzar, Rusya Milli Takımı'na davet edildi. Viktoriia Kobzar, Rusya A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 7-18 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği hazırlık kampı kadrosunda yer alacak. 20 yaşındaki pasör sezon öncesi çalışmalarına 28 Temmuz'da Aydın temsilcisiyle başlayacak. Takımıyla ilk etap kampında yer aldıktan sonra milli takım için ülkesine dönecek olan Kobzar, hazırlık sürecinde Rusya formasını terletecek. Milli görevini tamamlamasının ardından tekrar Türkiye'ye dönerek Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Sultanlar Ligi sezon hazırlıklarına katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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