Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydınlı gençlerden domates toplayan işçilere destek

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi'ndeki gönüllülerden oluşan bir grup, Koçarlı ilçesinde düzenlenen domates hasadında tarım işçilerine destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 21:10 Güncelleme: 16.07.2025 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydınlı gençlerden domates toplayan işçilere destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi'ndeki gönüllülerden oluşan bir grup, Koçarlı ilçesinde düzenlenen domates hasadında tarım işçilerine destek verdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan "gönüllü hasat etkinliği" kapsamında Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'ndeki domates tarlasında hasat etkinliği düzenlendi.

        Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destek verdiği etkinlikte, Aydın Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarım işçileriyle birlikte domates topladı. Toplanan domatesler seçilerek kasalara konuldu.

        Aydın Gençlik Merkezi üyesi Rabia Toprak, AA muhabirine, ilk kez hasat etkinliğine katıldığını söyledi. Domatesin, tarladan sofralara ulaşması sürecini uygulamalı şekilde tarlada gözlemlediklerini belirten Toprak, "Sıcaklarda burada çalışmak oldukça zor ve zahmetli. Güneşin altında çalışan tarım işçileriyle birlikte alın terinin ne kadar önemli olduğunu burada gördük." dedi.

        Şevval Yeşilçimen ise etkinlik sayesinde farklı bir deneyim yaşadığını söyledi.

        Etkinliğe katılan çiftçi Deniz Yanbay da gençlerin domates hasadını yerinde görerek emeğin zorluklarını öğrendiklerini kaydetti.

        Etkinliğe Aydın Gençlik Merkezi Müdürü İmren Dargın ile Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Adem Kaplan da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        Trump Suriye için yorum yapmadı
        Trump Suriye için yorum yapmadı
        Karşılıklı goller var!
        Karşılıklı goller var!
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Nazilli'de sokak ortasında darp; 2 tutuklama
        Nazilli'de sokak ortasında darp; 2 tutuklama
        Aydın'da kurumlar arası voleybol turnuvası yapıldı
        Aydın'da kurumlar arası voleybol turnuvası yapıldı
        Aydın Büyükşehir Belediyespor'un pasörü Viktoriia Kobza Rusya Milli Takımı'...
        Aydın Büyükşehir Belediyespor'un pasörü Viktoriia Kobza Rusya Milli Takımı'...
        Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlen...
        Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlen...
        Aydın'da 15 Temmuz anma programı düzenlendi
        Aydın'da 15 Temmuz anma programı düzenlendi
        Marmaris'teki otele saldırıda şehit olan polisin babası: Bundan sonra çok d...
        Marmaris'teki otele saldırıda şehit olan polisin babası: Bundan sonra çok d...