Aydınlı gençlerden domates toplayan işçilere destek

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi'ndeki gönüllülerden oluşan bir grup, Koçarlı ilçesinde düzenlenen domates hasadında tarım işçilerine destek verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan "gönüllü hasat etkinliği" kapsamında Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'ndeki domates tarlasında hasat etkinliği düzenlendi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destek verdiği etkinlikte, Aydın Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarım işçileriyle birlikte domates topladı. Toplanan domatesler seçilerek kasalara konuldu.

Aydın Gençlik Merkezi üyesi Rabia Toprak, AA muhabirine, ilk kez hasat etkinliğine katıldığını söyledi. Domatesin, tarladan sofralara ulaşması sürecini uygulamalı şekilde tarlada gözlemlediklerini belirten Toprak, "Sıcaklarda burada çalışmak oldukça zor ve zahmetli. Güneşin altında çalışan tarım işçileriyle birlikte alın terinin ne kadar önemli olduğunu burada gördük." dedi.