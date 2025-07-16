Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni detaylar! Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
İstanbul Eyüpsultan'da yol kenarında valiz içerisinde cansız bedeni bulunan Ayşe Tokyaz cinayetinden korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil zanlısı Cemil Koç'un eski kız arkadaşının da Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde öldüğü belirlendi. Türkmenistan uyruklu Ece Gül Övezova'nın 2023 yılında oturduğu apartmanın 6.katından aşağı düştüğü, Cemil Koç'un bu olayla ilgili de sorgulandığı ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi
Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
DHA'nın haberine göre olayın şüphelisi polislikten ihraç Cemil Koç'un emniyette ifade vermeyerek 'Susma' hakkını kullandığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin cesedi kırmızı renkli bir otomobille taşıdıkları, daha sonra 500 bin lira karşılığında tuttukları kişiler yardımıyla başka bir araca yükleyip yol kenarındaki yeşillik alana attıkları belirlendi.
Öte yandan cinayet şüphelisi Cemil Koç'un eski kız arkadaşının da Diyarbakır'da şüpheli ölümü sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Türkmenistan uyruklu Ece Gül Övezova'nın 2023 yılında oturduğu apartmanın 6.katından aşağı düştüğü, Cemil Koç'un bu olayla ilgilide sorgulandığı ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.
İstanbul’da polise başvuran Esra Tokyaz’ın ikiz kardeşinin kaybolduğunu söyledi. Başlatılan soruşturmada cinayet ortaya çıktı. Polis, Ayşe Tokyaz’ın Küçükçekmece’de Halkalı’da bulunan bir evden çıktığının tespit etmiş, evde yapılan aramada herhangi bir suç izine rastlanmamıştı. Yapılan güvenlik kamera çalışmalarında Ayşe Tokyaz’ın girdiği evden, bir süre sonra iki kişinin bir bavulla çıktığı ve kırmızı renkli bir araçla uzaklaştığının tespit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirilmişti.
AKARYAKIT İSTASYONUNDAN DEODARANT ALMIŞLAR
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis kırmızı renkli aracı takibe aldı. Güvenlik kamera görüntüleri yardımıyla takip edilen aracın Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonuna girdiği, bu sırada içinde bulunan kişilerin marketten deodorant alarak hem aracın içine hem de üzerlerine sıktığı görüldü.
CESET BAŞKA BİR ARACA NAKİL EDİLMİŞ
Bir süre sonra hareket eden şüphelilerin aracı Eyüpsultan'da bir ara sokağa çek kilitleyip uzaklaştıkları görüldü. Güvenlik kamera görüntülerinden burada yaklaşık 5 saat kaldığı belirlenen kırmızı renkli otomobilin yanına bu kez beyaz renkli başka bir otomobilin geldiği, araçtan inen kişilerin bagajda bulunan cesedi bu araca naklettikleri öğrenildi. Bu kişilerin cesedi götürerek ormanlık alana attıkları öğrenildi.
"SUSMA" HAKKINI KULLANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edildikten sonra olayı gerçekleştiren Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheli Cemil Koç'un, ölen Ayşe Tokyaz ve ikiz kardeşini tanıdığını söylediği ancak ifade vermeyerek 'Susma' hakkını kullandığı belirlendi. Diğer şüphelilerin ise taşıdıkları bavulda ceset olduğunu bilmediklerini söyledikleri belirlendi.
KAFATASINDA VE BURNUNDA KIRIK VAR
Yapılan inceleme sonucu Ayşe Tokyaz’ın kafatasında ve burnunun kırık olduğu ölüm sebebi olarak da 'Beyin kanaması' teşhisi konduğu öğrenildi. Ancak kesin ölüm sebebinin, Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.
ESKİ KIZ ARKADAŞIDA ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLMÜŞ
Öte yandan cinayet şüphelisi Cemil Koç'un eski kız arkadaşının da Diyarbakır’da şüpheli ölümü sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Türkmenistan uyruklu Ece Gül Övezova’nın 2023 yılında oturduğu apartmanın 6.katından aşağı düştüğü, Cemil Koç'un bu olayla ilgilide sorgulandığı ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.
KARDEŞİDE POLİSLİKTEN ATILMIŞ
Yapılan çalışmalarda polislikten ihraç edilen Cemil Koç'un kardeşinin de daha önceden yapılan bir FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.