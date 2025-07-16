ABD Başkanı Trump Suriye için yorum yapmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yaşanan gelişmelere dair yorum yapmamayı tercih etti.

Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı, bir basın mensubunun Suriye ile ilgili sorusu üzerine "Bu konuda yorum yapamam" şeklinde yanıt vererek, sözü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bıraktı.

Marco Rubio, Suriye'de durumun karmaşık olduğunu ifade ederken çatışmayı sona erdirmeye doğru yol alındığına dair umut ettiğini belirtti. Rubio, taraflarla temas hâlinde olduklarını ve olayın sakinleşmesi yönünde ilerlediklerine inandığını belirtti.

Rubio, Suriye'nin güneyinde farklı gruplar arasında tarihe dayanan çatışmalar olduğunu dile getirdi.

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RUBİO'NUN ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in Suriye’ye saldırıları konusunda "derin endişe" taşıdıklarını belirterek, çatışmaların durması çağrısında bulundu.

Rubio, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile Dışişleri Bakanlığında Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde konuştu.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sorulan Rubio, "Az önce ilgili taraflarla telefonda görüştüm. Bu konuda çok endişeliyiz ve umarım bugün ilerleyen saatlerde bazı güncellemeler alırız." dedi.

"Çatışmaların sona ermesini istiyoruz." diyen Rubio, bu konuda gece bir ateşkes sağlandığını, ancak "yine de çok endişeli" olduklarını kaydetti. ABD BASININDAN İDDİA ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Suriye'nin güneyindeki olayların ardından ülkeye yoğun saldırılar düzenlemeye başlayan İsrail'den ikinci defa saldırıları durdurmasını istediği belirtildi. Axios haber sitesinin üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, İsrail'den Suriye ile doğrudan görüşmelere başlamasını istedi. ABD'li yetkililerin İsrail'in Şam'daki Suriye Genelkurmay Başkanlığı karargahı ile Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine yönelik saldırılarının ülkeyi yeniden istikrarsızlaştırmasından endişe ettiği aktarıldı. İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması için ilerleme kaydedildiği ileri sürülerek, yaşanan olayların süreci baltalayacağı kaydedildi. Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın gerilimin azaltılması için dün ve bugün İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile birkaç kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.